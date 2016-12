Österreich 1 14:00 bis 15:00 Sonstiges "Tisenjoch, Aufstieg zur Fundstelle. Eine akustische Rekapitulation" Dolby Digital Merken Wir haben uns seinen Körper angeeignet, und ihn in einen Metallkasten gesperrt. Dort wird er täglich von vielen Menschen durch ein Guckloch angestarrt: der Mann vom Tisenjoch, die berühmteste Gletschermumie der Welt, genannt Ötzi. Ein Hirte war er, gestorben vor mehr als 5.000 Jahren. Der Autor Bodo Hell, der selbst jeden Sommer als Hirte auf einer Alm arbeitet, hat sich für sein Hörspiel der Figur dieses Ötzi angenommen: wie starb er, und wem begegnete er auf seinem letzten Weg? Gemeinsam mit dem Tonmeister Martin Leitner begab sich Bodo Hell in die Ötztaler Alpen, auf den Spuren des Mannes mit dem Kupferbeil. Das Hörspiel, angesiedelt zwischen Dokumentation und Fiktion, läuft auf eine Zeitkreuzung zu, an der sowohl der Hirte aus der späten Jungsteinzeit, als auch das Aufnahmeteam an Ötzis Sterbeort eintreffen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Anne Bennent, Bodo Hell Regie: Bodo Hell Musik: Angelica Castello