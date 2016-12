RTL 9 18:35 bis 20:40 Thriller Ennemis rapprochés USA 1997 Nach dem Buch von Kevin Jarre 20 40 60 80 100 Merken 1972 en Irlande du Nord. Le jeune Francis McGuire voit son père mourir sous ses yeux, abattu par un homme masqué. Les années ont passé, et Francis est maintenant membre d'une milice qui combat les forces britanniques dans les rues de Belfast. Envoyé aux Etats-Unis pour négocier l'achat de missiles, il est accueilli par Tom O'Meara, un policier d'origine irlandaise qui ignore tout de ses activités, et vit avec sa femme Sheila et leurs trois petites filles. Francis se sent comme dans un cocon dans cette famille charmante et une amitié naît entre les deux hommes. Jusqu'au jour où Tom et Sheila sont attaqués à leur domicile. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harrison Ford (Tom O'Meara) Brad Pitt (Francis Mac Guire / Rory Devaney) Margaret Colin (Sheila O'Meara) Rubén Blades (Edwin Diaz) Treat Williams (Billy Burke) George Hearn (Peter Fitzsimmons) Mitchell Ryan (Jim Kelly) Originaltitel: The Devil's Own Regie: Alan J. Pakula Drehbuch: Kevin Jarre, Vincent Patrick, David Aaron Cohen Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 16