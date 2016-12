Sky Sport HD (1) 19:15 bis 22:15 Wintersport Live Eishockey: Österreich EBEL HC Orli Znojmo - EC Liwest Black Wings Linz, 31. Runde Stereo Live 16:9 HDTV Merken Geht doch! Nach fünf Heimniederlagen gegen Salzburg konnten die Black Wings endlich wieder einen Sieg über die "Roten Bullen" feiern. Die Linzer gerieten zwar zwei Mal ins Hintertreffen, kämpften sich aber zu einem spektakulären 5:2-Erfolg. Angreifer Joel Broda avancierte mit drei Treffern zum Mann des Spiels und strahlte nach dem Match über beide Ohren: "Ich bin überglücklich über meine Tore. Enorm wichtig war das 3:2, denn das brachte die Wende." Damit ziehen die Stahlstädter in der Tabelle an den Mozartstädtern vorbei und sind wieder erster Verfolger der Vienna Capitals. Ihre starke Leistung wollen die Black Wings in Znojmo bestätigen. Allerdings haben die "Adler" nac In Google-Kalender eintragen Bildergalerie