In Nederlandse musea bevinden zich kunstwerken die in de oorlog door de Duitse bezetter zijn geroofd. Erfgenamen komen die werken op het spoor en claimen hun eigendomsrecht. Pas recent heeft de overheid de Restitutiecommissie in het leven geroepen om die claims te behandelen. In deze documentaire volgt Ditteke Mensink het onderzoek in twee zaken, waarbij vooral het verhaal van de betrokken joodse familie wordt verteld. Centrale vragen: Kloppen alle herinneringen en denken we over sommige gebeurtenissen nu anders dan dat er toen over gedacht werd? Ook het perspectief van de musea komt aan bod. Wisten zij dat zij roofkunst in hun bezit hadden en waarom hebben ze niet eerder gehandeld? Originaltitel: De Claim - zoektocht naar roofkunst uit de Tweede Wereldoorlog Regie: Ditteke Mensink