Sky Sport Austria 03:45 bis 06:00 Wintersport Eishockey: Österreich EBEL EC Liwest Black Wings Linz - EC Red Bull Salzburg, 30. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Die "Roten Bullen" sind wieder in der Spur! Nach den blamablen Auftritten gegen die Vienna Capitals (0:4) und bei den Innsbrucker "Haien" (0:7) ballerten sich die Salzburger am Wochenende den Frust von der Seele. Am Freitag nahmen sie die "Foxes" mit 5:2 auf die Hörner, am dritten Advent trampelten sie die Grazer 99er mit 3:1 nieder. Alles wieder im Lot bei den Mozartstädtern? "Wir müssen mehr an unser Tor denken als an das gegnerische", mahnte Trainer Greg Poss in aller Euphorie. "In Linz ist eine gute Verteidigung das A und O für einen Erfolg." Bei den Black Wings brennt hingegen der Adventskranz: 5:6 bei Fehervar verloren, 3:4 gegen den VSV un. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

