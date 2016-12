RTS Deux 22:00 bis 23:10 Sonstiges 36 miles2: Neuchâtel, Kansas, USA CH 2014 Stereo Merken Il était une fois une localité du Kansas (Etats-Unis) nommée Neuchatel ! Sans jamais se départir de son sens de l'humour, le cinéaste Philippe Calame présente un film étonnant sur ce petit bourg, très éloigné du territoire suisse. Considérée comme une ville fantôme, Neuchatel ne connaît aujourd'hui plus de vie communautaire, sinon au cimetière. Et de l'origine neuchâteloise de ses tout premiers habitants, il ne reste que des noms de famille: "Bonjour", "Junod" ou "Jeanneret". Un film savoureux sur des cousins très éloignés! In Google-Kalender eintragen Regie: Philippe Calame

