RTS Deux 21:05 bis 22:00 Sonstiges Tunnel du Gothard: Le chantier du siècle CH 2016 Stereo Untertitel Merken L'objectif était ambitieux: le tunnel ferroviaire le plus long du monde devait relier le nord et le sud de l'Europe en passant sous le massif du Saint-Gothard. Pourtant, la périlleuse entreprise faillit échouer. Ce film retrace le contexte et l'impact de cette prouesse monumentale du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, des entrepreneurs et ingénieurs visionnaires se lancèrent dans un projet audacieux: ils voulaient construire le tunnel ferroviaire le plus long du monde, percé à travers des strates rocheuses inconnues - grâce aux techniques les plus récentes. Afin de réaliser l'ouvrage en un temps record, les ingénieurs décidèrent d'utiliser un procédé particulièrement risqué: se fiant aux techniques de mesure les plus modernes, qui devaient assurer la rencontre des deux galeries à mi-chemin, ils démarrèrent l'ouvrage par les deux extrémités en même temps. L'entreprise faillit échouer - pourtant, le 29 février 1880, soit huit ans après le démarrage du chantier, l'événement eut lieu. Les deux parties de sept kilomètres chacune se rencontrèrent. La différence n'était que de 33 centimètres dans le sens horizontal et de cinq centimètres dans le sens vertical. Une prouesse technologique qui fit grand bruit dans le monde entier ! Mais ce succès eut un prix élevé: 200 morts parmi les mineurs et des milliers de malades en raison de conditions de travail, de logement et d'hygiène misérables. La population locale, au contraire, en profita: les habitants louèrent leurs maisons à des prix exorbitants aux travailleurs du tunnel - une situation digne du Far West pendant la ruée vers l'or. Au fil du film, des historiens s'attachent à décrire le contexte de cet audacieux ouvrage. Ils évoquent les effets du tunnel sur la politique des transports et les conséquences politiques de la terrible exploitation des travailleurs pendant le chantier. Les conditions de vie d'alors sont bien documentées - notamment grâce à un rapport secret envoyé par un commissaire au Conseil Fédéral. Ce rapport, découvert fortuitement il y a quelques années dans les archives fédérales par l'un des historiens interviewés, décrit sans fard les souffrances des travailleurs. In Google-Kalender eintragen