RTS Deux 16:15 bis 17:05 Sonstiges Rookie Blue Révélations CDN 2015 Un mois s'est écoulé depuis la mort de Ted McDonald, l'explosion dans la salle des preuves et la révélation de la grossesse de Marlo. Après quelques semaines de bonheur bien méritées dans le chalet d'Oliver, Andy et Sam sont ressourcés et prêts à reprendre du service. Le soir même de son retour, Andy est attaquée par un intrus dans l'appartement de Traci, mais elle parvient à se défendre et réussit à faire fuir son agresseur. Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Travis Milne (Chris Diaz) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Peter Mooney (Nick Collins) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: Peter Stebbings Drehbuch: Tassie Cameron, Morwyn Brebner, Ellen Vanstone