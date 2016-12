RTS Un 17:10 bis 17:35 Comedyserie Die Goldbergs Die Rabattfalle USA 2013 Merken Erica est fatiguée de toujours devoir demander de l'argent à ses parents pour s'acheter des vêtements. Elle décide de trouver un travail pour être un peu indépendante. Elle en trouve un chez Gimbel et annonce à sa mère que tout employé à droit à une réduction et d'en faire bénéficier sa famille. Beverly saute sur l'occasion et passe ses journées dans le magasin où travaille sa fille pour obtenir des réductions. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wendi McLendon-Covey (Beverly Goldberg) Sean Giambrone (Adam Goldberg) Troy Gentile (Barry Goldberg) Hayley Orrantia (Erica Goldberg) George Segal (Albert 'Pops' Solomon) Jeff Garlin (Murray Goldberg) Billy Malone (Security Guard) Originaltitel: The Goldbergs Regie: David Katzenberg Drehbuch: Andrew Secunda, Niki Schwartz-Wright Musik: Michael Wandmacher Altersempfehlung: ab 6