RTS Un 13:25 bis 15:05 Sonstiges Les douze coups de Noël USA 2015 Stereo Merken Transformé le temps d'une soirée en père Noël, Jean-Luc Reichmann orchestre ce numéro spécial de son émission au profit des téléspectateurs et des Restos du coeur. Invités de ces "Douze Coups de Noël", Sandrine Quétier, Fauve Hautot, Jarry et Michel Boujenah jouent en duo avec quatre des plus grands Maîtres de midi : Christian, dit "le professeur", Xavier de Savoie (vainqueur de la dernière édition des "Douze Coups de Noël", Hakim, le papa de Calais (vainqueur de la dernière édition des masters des "Douze Coups de midi"), et Fanny, de Cherbourg. Les quatre duos de champions et de célébrités s'affrontent sur douze questions à l'aide de double buzzers : pour qu'ils aient le droit de répondre, il faut en effet que les deux membres du duo aient buzzé. A chaque bonne réponse, le duo a le droit d'ouvrir un des cadeaux de la hotte de Noël. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jen Lilley (Kate) Thomas Beaudoin (Daniel) Kati Salowsky (Lilly) Steven A. Miller (Charles) Alexander Gauthier (Laird) Christopher Tarjan (Oliver) Neil Casey (Mr. Murray) Originaltitel: The Spirit of Christmas Regie: David Jackson Drehbuch: Tracy Andreen