BBC Entertainment 22:30 bis 22:55 Sonstiges Mr Sloane Everybody Must Get Sloaned GB 2014 Merken Sloane has wrangled another lunch date with Robin. But after eating a couple of pot brownies, a stoned Sloane must face an important job interview. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nick Frost (Jeremy Sloane) Olivia Colman (Janet Sloane) Peter Serafinowicz (Ross) Ophelia Lovibond (Robin) Brendan Patricks (Reggie) Lawry Lewin (Beans) Kevin Eldon (Dole Officer) Originaltitel: Mr Sloane Regie: Robert B. Weide