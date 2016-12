BBC Entertainment 22:45 bis 23:30 Krimiserie Scott and Bailey Cradle GB 2013 Merken A troubled saleswoman, whose mother was murdered back in episode one, turns up on Janet's doorstep with new information regarding the case. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lesley Sharp (DC Janet Scott) Judith Barker (Dorothy Parsons) Harriet Waters (Taisie Scott) Olivia Rose Smith (Elise Scott) Nicola Walker (Helen Bartlett) Amelia Bullmore (DCI Gill Murray) Suranne Jones (DC Rachel Bailey) Originaltitel: Scott & Bailey Regie: Juliet May Drehbuch: Sally Wainwright Musik: Ben Foster Altersempfehlung: ab 12

