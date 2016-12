OKTO 21:05 bis 21:20 Magazin Knust TV Merken Diesmal ist Matteo CapreoIi im Interview mit Sara Kelly-Husain. Auch dürfen wir ihn live in Action erleben. Folgende Songs hat er mit im Gepäck: "Kann ich", "Kinder des Lichts", "Hoffnung" und "Plan B". Dazu gibt es auch noch exklusiv den Song "Zu Hause" in einer akustischen Version mit Band im Knust Saal. In Google-Kalender eintragen