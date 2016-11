Nick 00:00 bis 00:25 Dokusoap Friendzone USA Merken Krystal und Nishell sind seit mehreren Jahren gute Freunde. Doch Krystal empfindet mehr für Nishell und versucht ihn zu überzeugen, dass es Zeit ist etwas zu ändern. Mike muss seiner Freundin Rachel gestehen, was er für sie empfindet. Aber er ist sich unsicher, ob er ihre Signale richtig interpretiert und zweifelt an seinem Vorhaben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Friendzone