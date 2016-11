Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie 100 Dinge bis zur Highschool Das Beste-Freunde-Ding USA 2015 Merken CJ erfährt, dass ihr Naturkundelehrer Mr. Slinko einen Waschbären gefangenhält, und ihn weitab von seiner Heimat aussetzen will. Für die Rettung des niedlichen Tierchens holt sie ihre Freunde Fenwick und Crispo zur Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Owen Joyner (Crispo Powers) Isabela Moner (CJ Martin) Jaheem Toombs (Fenwick Frazier) Brady Reiter (Mindy Minus) Henry Dittman (Mr. Martin) Jack De Sena (Mr. Roberts) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School