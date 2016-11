France 3 23:30 bis 00:40 Sonstiges Pièces à conviction Port franc de Genève : enquête sur le coffre-fort le plus secret du monde Stereo 16:9 Merken Le port franc de Genève est un des lieux les mieux protégés et les plus secrets d'Europe. Cette zone de 130 000 m2, constituée de gigantesques entrepôts, abrite pour des milliards d'euros de toiles de maîtres, de pierres précieuses, de grands vins ou d'antiquités. Conçu à l'origine pour le stockage de marchandises en attente d'être exportées, le port franc de Genève est devenu un immense coffre-fort, où grandes fortunes, spéculateurs et fraudeurs du monde entier viennent déposer leurs biens, loin du regard des douanes et du fisc. Les plus grands marchands d'art ou les héritiers des grands artistes y entreposent leurs biens. Le transitaire et marchand d'art Yves Bouvier, au coeur de plusieurs polémiques, a accepté d'ouvrir les portes de ce lieu hors norme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Virna Sacchi