France 2 03:05 bis 04:05 Sonstiges 21 jours au coeur de l'illettrisme Au coeur de l'illettrisme F 2012 16:9 HDTV Merken Pendant 21 jours, Alexandra Alévêque a été bénévole au sein de l'association Mots et Merveilles, à Aulnoye-Aymeries, dans le nord de la France. Durant son séjour, elle a rencontré des hommes et des femmes qui, pour diverses raisons, ont grandi sans avoir les connaissances de base en français et en mathématiques. Alexandra a animé des ateliers avec eux, fait des dictées, du calcul, et a surtout écouté leur ressenti sur ce quotidien traumatisant, quand on n'est pas un adulte "comme les autres". Selon l'Insee, le nombre de 18-65 ans illettrés en 2011 était de 2,5 millions de personnes. C'est dans le Nord que la proportion est la plus forte. In Google-Kalender eintragen

