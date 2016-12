ATV 16:15 bis 18:15 Komödie Schöne Bescherung USA 1989 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte Clark Griswold mit seiner Familie ein geruhsames Weihnachtsfest verbringen. Doch was folgt, kommt einem Chaos gleich. Das Dach der Griswolds ist mit 25.000 Lichtern geschmückt und ähnelt einer Flugzeuglandebahn. Der passende Christbaum will erst mal gefunden werden und sollte dann auch nicht die Zimmerdecke sprengen. Während die gesamte Verwandtschaft ins Haus schneit, explodiert zu allem Überfluss auch noch der Festtags-Truthahn. Getoppt wird das Ganze dann noch von einem S.W.A.T.-Team, das um das Griswold Haus schleicht. In diesem Sinne: Fröhliche Weihnachten!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chevy Chase (Clark Griswold jr.) Beverly D'Angelo (Ellen Griswold) Juliette Lewis (Audrey Griswold) Johnny Galecki (Russell "Rusty" Griswold) John Randolph (Clark Wilhelm Griswold sen.) Diane Ladd (Nora Griswold) E.G. Marshall (Art Smith) Originaltitel: Christmas Vacation Regie: Jeremiah Chechik Drehbuch: John Hughes Kamera: Thomas Ackerman Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 6