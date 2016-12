ATV 02:10 bis 03:55 Actionfilm Sucker Punch USA, CDN 2011 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Amerika um 1950: Nach dem Tod ihrer Mutter versucht sich ein junges Mädchen gegen den sadistischen Stiefvater zur Wehr zu setzen, der sie in die Nervenheilanstalt von Brattleboro einweisen lässt. Er besticht einen Pfleger, der die Papiere manipulieren soll, damit eine neurologische Operation durchgeführt wird, um die aufmüpfige Stieftochter ruhig zu stellen. Um der grausamen Realität zu entfliehen, taucht sie in eine Phantasiewelt ein. Dort avanciert sie als Babydoll zur Anführerin einer Mädchenbande, die aus vier weiteren Patientinnen der Anstalt besteht. Gemeinsam nehmen sie den Kampf gegen Drachen, Zombies, Samurais und Cyborgs auf, um ihre Freiheit wieder zu erlangen. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Phantasie immer mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Browning (Babydoll) Abbie Cornish (Sweet Pea) Jena Malone (Rocket) Vanessa Hudgens (Blondie) Jamie Chung (Amber) Carla Gugino (Dr. Vera Gorski) Oscar Isaac (Blue Jones) Originaltitel: Sucker Punch Regie: Zack Snyder Drehbuch: Zack Snyder, Steve Shibuya Kamera: Larry Fong Musik: Tyler Bates, Marius De Vries Altersempfehlung: ab 16

