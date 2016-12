ATV 22:25 bis 00:10 Actionfilm Safe - Todsicher USA 2012 2016-12-08 02:25 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der Cage-Fighter Luke Wright entscheidet einen manipulierten Kampf zu seinen Gunsten. Da der russischen Mafia dadurch hohe Wetteinnahmen entgehen, lässt sie seine Frau ermorden und Wright muss nach New York flüchten, um sein weiteres privates Umfeld zu schützen. Abgehalftert und dem Selbstmord nahe, fasst er neuen Lebensmut, als er auf das zehnjährige Mädchen Mei trifft. Das Kind besitzt eine außergewöhnliche Gabe und kann sich komplexe Zahlenkombinationen auf Anhieb merken. Da es den Sicherheitscode zu einem geheimen Safe mit brisantem Inhalt auswendig gelernt hat, sind chinesische Triaden, die Russenmafia und korrupte Cops hinter ihr her. Wright hat alle Hände voll zu tun, ihre Entführung zu verhindern, und dabei greift er beinhart durch?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Luke Wright) Catherine Chan (Mei) Robert John Burke (Captain Wolf) Reggie Lee (Yao Chang) James Hong (Han Jiao) Anson Mount (Alex Rosen) Joseph Sikora (Vassily Docheski) Originaltitel: Safe Regie: Boaz Yakin Drehbuch: Boaz Yakin Kamera: Stefan Czapsky Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 18