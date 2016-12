Nach jahrelangem Kampf für Gerechtigkeit beschließt die Regierung, Superhelden eine neue Identität zu geben. Sie sollen als normale Menschen untertauchen und ein bürgerliches Leben führen. Auch Bob Parr, der frühere Mr. Incredible, lebt mit Frau und drei Kindern in einem beschaulichen Vorort. So richtig kann sich der Superheld mit diesem Leben aber nicht abfinden. Doch dann bekommt Bob eines Tages wieder ein aufregendes Angebot für einen Geheimauftrag - und der hat es in sich ... In Google-Kalender eintragen