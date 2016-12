Anixe HD 23:15 bis 00:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Der Milliarden-Coup D 2000 Merken Die Biotech-Firma Bionic Engeneering steht kurz vor ihrem Gang an die Börse. Die Erfolgsaussichten sind rosig - im Hochsicherheitstresor des Unternehmens schlummert die Formel für ein bahnbrechendes Mittel gegen Malaria. Als Firmenchef Throning mit seinem Sohn Thimo in den Tresorraum kommt, erwartet sie eine böse Überraschung: Sie geraten in die Hand von Gangstern, die gerade den Panzerschrank knacken wollen. Als ein Einsatzkommando die Geiseln befreien will, muss es unverrichteter Dinge abziehen - die Gangster haben alle Eingänge mit Sprengfallen gesichert. Jetzt können nur noch die HeliCops mit ihrem High-Tech-Helikopter helfen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Karl von Schumann) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Matthias Matz (Stephan Rubelli) Dietrich Hollinderbäumer (Dr. Koch) Christoph Grunert (Thorwald) Peter Simonischek (Hagen Dahlberg) Michael Deffert (Mirko Bergmann) Originaltitel: HeliCops - Einsatz über Berlin Regie: Norbert Skrovanek Drehbuch: Ralf Kinder Kamera: Jair Ganor Musik: Chris Weller, Curt Cress