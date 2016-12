Anixe HD 22:15 bis 22:45 Reportage ANIXE auf Reisen Costa Rica D Merken Anixe entführt Sie diesmal in das Naturparadies Costa Rica. Mit einer Fläche so groß wie Niedersachsen liegt das Land in Zentralamerika und trennt den Pazifik von der Karibik. Mit mehr als einer Million Tierarten, viel Sonne, Strand und Möglichkeiten zum Relaxen bietet der Staat reichlich Öko-Tourismus. Nicht nur Entspannung gibt es dort, sondern auch viele Abenteuermöglichkeiten. Dazu gehört beispielsweise der Trip zum Vulkan Arenal - über dem Regenwald mit dem "Skywalk" - bis hin zu gewaltigen Wasserfällen. Faszinierende Landschaften und einzigartige Naturphänomene - Costa Rica besitzt einen Nationalpark, der mit zahlreichen Vogel- und Pflanzenarten sowie Affen besiedelt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ANIXE auf Reisen