Anixe HD 18:00 bis 18:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Zur Feier der allgemeinen Versöhnung hat Georg Steinfeld seine ganze Familie zum Essen eingeladen. Doch er vergisst zu erwähnen, dass auch Maria Leffes kommen wird - und sorgt damit für eine riesige Überraschung. Martin liegt nach seinem schweren Unfall mit Knochenbrüchen im Krankenhaus. Ronnie will sich als gute Freundin zeigen und tauscht mit Angie den Dienst, damit diese möglichst oft bei Martin sein kann. Doch Angie scheint gar nicht so begeistert zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Kira von Maydell (Maria Leffes) Gregory B. Waldis (Martin Henrich) Annette Schreiber (Ronnie Fritz) Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Jörg Reiter, Thomas Kubisch