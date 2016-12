Anixe HD 23:15 bis 00:15 Arztserie Alphateam Der Boxer D 1996 Merken Als der Boxer Robby Schulz bewusstlos in die Notaufnahme eingeliefert wird, stellt sich heraus, dass ein Trainer Max Bonkert Robby ohne Helm in den Ringe geschickt hat, um ihn abzuhärten. Derweil erfahren die Ärzte von einem ehemaligen Schüler Ulf, dass Bonkert sehr oft solche Trainingsmethoden verwednet. Plötzlich wird Robbys Leben durch einen Defekt am Beatmungsgerät bedroht. Zudem muss er auch noch Bonkert vor Ulfs Attacken schützen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oliver Hermann (Dr. Carstens) Utz Krause (Max Bonkert) Christoph Finger (Ulf) Anna-Elena Herzog (Saskia) April Hailer (Heike) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: Sebastian Monk Drehbuch: Claudia Messemer, Ernst Kleemann