Anixe HD 14:00 bis 15:00 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Das bisschen Liebe D 2000 Misstrauisch beäugt Suse Harmholz von ihrem Rollstuhl aus, dass ihr erwachsener Sohn Bodo offenbar Gefallen an Nachbarin Bella findet. Suse fürchtet um die liebevolle Pflege, die ihr ihr Sohn bisher hat angedeihen lassen. Bei einem Unfall im Park erleidet Suse einen Oberschenkelhalsbruch ÂÂ- jetzt erinnert die alte Frau Bodo noch eindringlicher an ihre Hilflosigkeit. Doch Prof. Friedländer macht bei der Operation eine interessante Entdeckung: Aus medizinischer Sicht könnte Suse bald allein auf beiden Beinen stehen ÂÂ Elke ist verzweifelt: Eine Tante von Pflegesohn Sergej hat sich aus Russland gemeldet und möchte den Jungen zu sich nehmen. Obwohl Zehler sie drängt, mit Sergej zu reden, kann sich Elke nicht durchringen. Als Tante Nina plötzlich vor ihm steht, ist Sergej wie vor den Kopf gestoßen ÂÂ Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Ulrike Mai (Schwester Elke) Jaecki Schwarz (Prof. Justus Friedländer) Bernd-Uwe Reppenhagen (Olaf Zehler) Ursula Karusseit (Suse Harmholz) Wolfram Teufel (Bodo Harmholz) Roswitha Schreiner (Bella Schmidt) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Christa Mühl Drehbuch: Carlotta Sourell Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer