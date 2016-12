Anixe HD 20:15 bis 21:15 Krimiserie SK Kölsch Der Veteran D 2002 Merken Christina Kovacz gehört zusammen mit ihrer Kollegin Mika, dem Geschäftsführer Stig Daggermann und Kameramann Jansen zum Cyber-Sex-Unternehmen ?Sweet Nights?. Jetzt ist die Karriere der jungen Internet-Hure beendet: Christinas Leiche wird in einem Waldstück gefunden. Zeugen sahen sie am Abend vor ihrer Ermordung in einen alten roten Mercedes steigen. Jupp und Taube stöbern unter den Kölner Mercedesbesitzern den Dealer Joseph Sperlich auf: Im Angesicht der Polizei ergreift Sperlich die Flucht und lässt einen gut gefüllten Drogenkoffer zurück. Eine weitere Spur, die zum Journalisten und ?Sweet Nights?-Kunden Honig führt, endet in einer Sackgasse. Jupp und sein Kollege tappen im Dunkeln -bis ihnen ein weiteres Mordopfer scheinbar einen entscheidenden Hinweis hinterlässt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tatjana Clasing (Pathologin) Annette Frier (Jenny) Gustav-Peter Wöhler (Achim Pohl) Luca Zamperoni (Gino Bruni) Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Tim Grindau (Florian Hennes) Alexander Held (Jürgen Honig) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Markus Fischer Drehbuch: Michael Illner Kamera: Philippe Cordey Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 16

