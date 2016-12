Bayern 2 20:03 bis 21:00 Sonstiges Kafkas "Process" als Handschrift Merken "Ich schreibe seit ein paar Tagen - mein regelmäßiges, leeres, irrsinniges, junggesellenmäßiges Leben hat eine Rechtfertigung", notiert Franz Kafka im August 1914 in sein Tagebuch. Nicht lange danach erwähnt er zum ersten Mal den Process. Der Akt des Schreibens an dem Romanfragment dokumentiert sich in der historisch-kritischen Edition. Denn die Faksimiles und Transkriptionen von Kafkas Handschrift zeigen keinen linearen, abgeschlossenen Text, sondern offenbaren den Process als work in progress. In einem ausführlichen Gespräch mit Roland Reuß, der die Edition unter Mitarbeit von Peter Staengle herausgegeben hat, wird deutlich, welche Entscheidungen für das editorische Vorgehen ausschlaggebend waren - angesichts einer Textüberlieferung, aus der sich viele Fragen ergeben: Wie erkennt man ein unvollendetes Kapitel? Warum hat Kafka versucht, Anfang und Ende des Romans gleichzeitig zu verfassen? Verändert sich der Stil eines Autors, wenn er sich beim Schreiben dem unteren Seitenrand nähert? Und ist es Zufall, dass die Initialen der Romanfigur Frau Bürstner mit denen von Kafkas Ex-Verlobter Felice Bauer identisch sind? Die Versuchung, eindeutige Antworten auf diese und ähnliche Fragen zu konstruieren, ist groß. Gerade die Wissenslücken aber, so zeigt die Edition von Reuß und Staengl, führen in das Abenteuer, sich auf die Auseinandersetzung mit der Handschrift einzulassen, auf durchgestrichene Sätze, nicht nummerierte Kapitel und das Schwanken des Autors. Das Für und Wider von Leseausgaben kommt hier ebenso zur Sprache wie die Umsetzung des Editionskonzepts in eine Hörspielfassung. In Google-Kalender eintragen Moderation: Julian Doepp Gäste: Gäste: Roland Reuß (Herausgeber der historisch-kritischen Franz-Kafka-Ausgabe)