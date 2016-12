Bayern 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges radioTexte am Dienstag Thomas Mann - Frank Wedekind: In die Anstalt Merken Im Sommer 1954 nahm Thomas Mann für den Bayerischen Rundfunk seinen Wedekind-Essay auf, den er zum 50. Geburtstag des Dramatikers geschrieben hatte. Anlass war eine Gedenksendung für den 1918 verstorbenen Wedekind. Danach gerieten die Sendung und Thomas Manns Aufsatz in Vergessenheit - fast: Anatol Regnier, Wedekind-Enkel und -Biograph, hat nun diese Bandaufnahme im Archiv des BR wiederentdeckt und den Vorsitzenden des Münchner Thomas-Mann-Forums Dirk Heißerer darauf aufmerksam gemacht. In Thomas Manns einfühlsamer Deutung der letzten Szene des Wedekind'schen Schauspiels "Der Marquis von Keith" streiten Ernst Scholz und der Marquis über ihre Zukunft. Der vermeintliche Aristokrat und von Geldsorgen geplagte von Keith verlangt von seinem Freund einen hohen Betrag. Doch Scholz verfolgt einen anderen Plan. Um weiteren Schaden abzuwenden, habe er die moralische Pflicht, sich mit dem betrügerischen Bonvivant und notorischen Pleitier in eine Anstalt zurückzuziehen. Nach über 60 Jahren bringt Bayern 2 die Originaltonlesung des Lübecker Schriftstellers wieder zu Gehör: Kundig und mit großer Emphase kommentiert Thomas Mann Wedekinds eigentümliches Künstlertum zwischen Sein und Schein. Im Gespräch mit Antonio Pellegrino erläutert der Literaturwissenschaftler Dirk Heißerer die Hintergründe der nicht ganz spannungsfreien Beziehung zwischen Thomas Mann und Frank Wedekind. Anatol Regnier wird die Sendung mit Liedern seines Großvaters Frank Wedekind begleiten. In Google-Kalender eintragen