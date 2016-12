Bayern 2 08:30 bis 09:00 Sonstiges Evangelische Perspektiven "Immer der Nase nach". Der Duft von Weihnachten. Gerüche als Lebensbegleiter Merken Lebkuchen, Glühwein, Mandarinen, Tannennadeln, Weihrauch - an Weihnachten liegt eine ganze Sinfonie von Düften in der Luft. Steigt uns eine dieser vertrauten Noten in die Nase, wird uns warm ums Herz und wir fühlen uns zurückversetzt in Kindertage, als Weihnachten noch ein Fest zum Staunen war, ein Fest für die Sinne. Gerüche, Gefühle und Erinnerungen sind in unserem Gehirn eng miteinander verbunden. Nicht nur an Weihnachten, sondern unser ganzes Leben lang. So erkennen schon Neugeborene ihre Mutter am Geruch. Auch in der Altenpflege und bei Demenzpatienten wird immer häufiger auf Aromapflege gesetzt. Düfte regen an, beruhigen oder machen glücklich. Durch die Jahrhunderte waren Düfte in allen Kulturen und Religionen der Welt hochgeschätzte Kostbarkeiten - vom alten Ägypten bis in die Erzählungen der Bibel. Kein Wunder also, dass die Heiligen Drei Könige dem Christuskind neben Gold auch Weihrauch und Myrrhe mitbrachten. Waren Duftharze doch ebenso wertvoll wie Gold. Autorin Christina Fuchs begibt sich auf eine weihnachtliche Geruchsreise und fragt nach, wie sehr der Geruchssinn unsere eigene Geschichte prägt. In Google-Kalender eintragen