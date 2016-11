RTL II 22:15 bis 23:15 Dokumentation Babys! Kleines Wunder - großes Glück D 2011 16:9 HDTV Merken Mitten in der Nacht wird die 23-jährige Steffi im Kreißsaal aufgenommen. Die Hotelfachfrau und ihr Freund Chris freuen sich auf das Baby. Da Chris als Koch arbeitet und Nachtdienst hat, kommt Steffi alleine. Ihre einzige Verbindung zu ihm wird in den nächsten Stunden das Handy sein. Hebamme Simone und der Arzt Sergej Risto unterstützen die werdende Mutter, die ihr erstes Baby gerne in der Geburtswanne zur Welt bringen möchte. Die 35-jährige Manuela erwartet ihr zweites Kind. Ihr Lebensgefährte Ingo ist bei ihr. Manuela bekommt eine PDA, eine rückenmarksnahe Betäubung, um die Wehen besser ertragen zu können. Hebamme Katherina betreut das Paar und hilft mitten in der Nacht der kleinen Mia auf die Welt. Cindy ist seit 14 Tagen im Klinikum Südstadt Rostock und in der 27. Schwangerschaftswoche. Der 32-Jährigen und ihrem Baby geht es nicht gut. Die Psychologin hat eine Schwangerschaftsvergiftung, es besteht gesundheitliche Gefahr für sie und ihre ungeborene Tochter, die Charlotte heißen soll. Gynäkologin Ulrike Krebs bereitet sie auf einen Kaiserschnitt vor. Das Baby wird 13 Wochen zu früh zur Welt kommen und unter 1000 Gramm wiegen. Am nächsten Morgen ist auch Cindys Mann da, der seine Frau beim Kaiserschnitt begleiten will. Ärztin Dörte Carl holt das winzige Mädchen zur Welt, das sofort von den Kinderärzten der Frühchen-Station versorgt werden muss. Charlotte ist nur 860 Gramm schwer und 34 cm groß. Sie wird die ersten Monate ihres Lebens in einem Inkubator medizinisch versorgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Babys! Kleines Wunder - großes Glück

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 510 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 04:00 bis 08:30

Seit 90 Min. Princess Blade

Actionfilm

Tele 5 04:05 bis 05:35

Seit 85 Min. Herzdamen

Komödie

3sat 04:36 bis 06:00

Seit 54 Min.