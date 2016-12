Bayern 2 23:05 bis 00:00 Sonstiges Nachtmix Krachmacher. Hörspiel-Musiker und andere Aliens Merken In die Jahresbestenlisten werden es die im heutigen Nachtmix vertretenen Musiker kaum schaffen, nicht weil die Musik nix taugt, sondern weil diese nicht konsensfähig ist. Wir hören Klänge, die man früher Avantgarde genannt hat und welche heute mit dem Term Grundlagenforschung vielleicht genauer bechrieben sind in Funktion und Wirkung. Mit dabei: Wrekmeister Harmonies, Eli Keszler, das Alien Ensemble und Cluster. In Google-Kalender eintragen Moderation: Karl Bruckmaier

