Der Laden feiert. Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft wird 60. Die Jubiläumsgala in den Münchner Kammerspielen

Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft steht für ein legendäres Kabarettensemble und gleichzeitig für eine der bekanntesten Kleinkunstbühnen in Deutschland. "Denn sie müssen nicht, was sie tun" hieß das erste Programm der Lach- und Schieß, das am 12. Dezember 1956 Premiere feierte. Seitdem prägte die Künstlertruppe die deutsche Kleinkunstszene wie keine zweite - allen voran natürlich Dieter Hildebrandt, der Ende 2013 verstorben ist. Seit 60 Jahren ist "der Laden" ein Ort für unbequeme Meinungen, kritische Fragen und skandalträchtige Pointen. Die radioSpitzen feiern das Jubiläum mit zwei Sondersendungen. Am 12. Dezember 1956 betraten sie zum ersten Mal die schmale Bühne im Schwabinger Lokal "Stachelschwein": Ursula Herking, Hans Jürgen Diedrich, Klaus Havenstein und Dieter Hildebrandt. Die Urbesetzung der Lach und Schießgesellschaft. "Denn sie müssen nicht, was sie tun" hieß das Programm, bei dem bereits der umtriebige Sportreporter Karl-Heinz Kamke, alias Sammy Drechsel Regie führte. "Und unser Haus liegt an der Münchner Freiheit

Gäste: Christian Ehring, Georg Schramm, Josef Hader, Luise Kinseher, Henning Venske, Konstantin Wecker, Claus von Wagner, Max Uthoff