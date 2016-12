Bayern 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges Diwan Das Büchermagazin Zwischen Wunsch und Wirklichkeit / "Shark": Will Self und sein Roman zwischen Traum und Wirklichkeit / Der vergessene Kontinent: Klaus Nüchterns große Doderer-Biographie / "Die Erfindung der Natur": Andrea Wulf und ihre Biographie von Alexander von Humboldt / Ein Hauch von Voile: Erinnerungen von Christian Dior / Hörbuch: Jack London "Die Zwangsjacke" 2016-12-17 21:05 Merken Zwischen Wunsch und Wirklichkeit / "Shark": Will Self und sein Roman zwischen Traum und Wirklichkeit / Der vergessene Kontinent: Klaus Nüchterns große Doderer-Biographie / "Die Erfindung der Natur": Andrea Wulf und ihre Biographie von Alexander von Humboldt / Ein Hauch von Voile: Erinnerungen von Christian Dior / Hörbuch: Jack London "Die Zwangsjacke" In Google-Kalender eintragen