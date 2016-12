TNT-Serie 21:00 bis 21:45 Actionserie The Flash Heißkalte Vergeltung USA 2015 16:9 Merken Leonard Snart kehrt nach Central City zurück und hat einen Partner im Schlepptau, mit dem er ein wertvolles Gemälde stehlen möchte. Doch auf Colds Agenda steht noch ein weiterer Punkt: Er will Flash eine Falle stellen. Barry bittet Dr. Wells, Caitlin und Cisco, ihn bei seinem Training zu unterstützen, damit er Reverse Flash fassen kann, sollte der wieder nach Central City kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) Candice Patton (Iris West) Jesse L. Martin (Detective Joe West) Rick Cosnett (Eddie Thawne) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Tom Cavanagh (Dr. Harrison Wells) Originaltitel: The Flash Regie: Nick Copus Drehbuch: Greg Berlanti, Andrew Kreisberg, Geoff Johns, Kai Wu Kamera: Jeffrey C. Mygatt Altersempfehlung: ab 12