TNT-Serie 14:10 bis 14:55 Actionserie The Flash Mann aus Stahl USA 2014 16:9 Merken Flash muss sich mit einem weiteren Metawesen namens Tony befassen, das sich in Stahl verwandeln kann. Während sich Dr. Wells und Caitlin Sorgen um Barrys Sicherheit machen, entwickelt Cisco einen Plan, wie man Tony ausschalten könnte. Iris gerät indes durch ihren Blog über Flash in Schwierigkeiten. Nachdem Eddie Zeuge von Tonys Fähigkeiten wurde, beginnt er, Fragen zu stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) Candice Patton (Iris West) Jesse L. Martin (Detective Joe West) Rick Cosnett (Eddie Thawne) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Tom Cavanagh (Dr. Harrison Wells) Originaltitel: The Flash Regie: Millicent Shelton Drehbuch: Jaime Paglia, Chips Rafferty Kamera: Jeffrey C. Mygatt