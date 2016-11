TNT-Serie 00:10 bis 00:55 Actionserie The Flash Unter Strom USA 2014 16:9 Merken Flash hat sich mit einem weiteren Metawesen namens Farooq angelegt und scheint dieses Mal den Kürzeren zu ziehen. Während Dr. Wells, Caitlin und Cisco versuchen, Barry zu helfen, der beim Kampf gegen Farooq seine Geschwindigkeit eingebüßt hat, taucht das Metawesen überraschend im Labor auf, um sich an Wells zu rächen. Im Präsidium kommt es indes zu einer Geiselnahme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) Candice Patton (Iris West) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Rick Cosnett (Eddie Thawne) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Tom Cavanagh (Dr. Harrison Wells) Jesse L. Martin (Detective Joe West) Originaltitel: The Flash Regie: Larry Shaw Drehbuch: Alison Schapker, Grainne Godfree Kamera: C. Kim Miles