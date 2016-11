Discovery Channel 23:55 bis 00:40 Dokusoap Ausgesetzt in der Wildnis Patagonien 2 USA 2006 Stereo 16:9 Merken In der zweiten Folge seiner Patagonien-Tour muss Bear Grylls die Nacht bei eisigen Temperaturen unter einem Felsvorsprung verbringen. Am nächsten Tag erlegt er ein Kaninchen, das aber nicht wirklich satt macht, und verfolgt dann Pumas, um etwas von ihrer Beute zu erwischen. Später nimmt er den Perito Moreno Gletscher ins Visier, eine bizarre Wildnis mit tödlichen Gletscherspalten und Eishöhlen. Immer wieder gerät Bear in lebensgefährliche Situationen, kommt aber mit einem blauen Auge davon - wenn er dabei auch oft seine Grenzen überschreiten muss... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man Vs. Wild Altersempfehlung: ab 6