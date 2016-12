OKTO 22:15 bis 07:00 Show Science Slam Open Air in Graz Merken Am 29. Juni hat der Science Slam die EM-Public Viewing Zone am Grazer Mariahilferplatz erobert: Wer die eigene Forschung wirklich verständlich und pointiert auf die Bühne bringt, kann das Publikum für sich gewinnen und beim Voting punkten. Kreative Ideen sind gefragt! Das Themenspektrum reicht von geheimnisvollen Hundeaugen bis zum kollektiven Diffusions-Verhalten von Biertrinkern, vom Blind Date mit Smartphone über Arsen in unserer Nahrung bis zur abenteuerlichen Reise einer Schmerztablette durch den Körper. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Science Slam

