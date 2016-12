OKTO 21:35 bis 22:15 Kultur Oktoskop Schwarze Augen, Maria Merken R.: Erich Goldmann, Signa und Arthur Köstler, D 2013 In einer ehemaligen Schule in Hamburg sind seit längerem einige seltsame Familien einquartiert - Opfer eines Verkehrsunfalls, der sich vor 20 Jahren zugetragen hat. Ihre Kinder lassen merkwürdige geistige und körperliche Defekte erkennen, verfügen jedoch über außergewöhnliche Fähigkeiten und durchdringende schwarze Augen. Ein Arzt scheint einem besonderen Syndrom auf die Spur gekommen zu sein - Der Regisseur ist zu Gast bei Robert Buchschwenter im Studio. In Google-Kalender eintragen