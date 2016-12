OKTO 19:15 bis 20:00 Show Tide Session Merken Gitarre, Bass und Schlagzeug - die drei Musiker von Pool greifen auf das klassische Setup zurück. Seit ihrem vierzehnten Lebensjahr machen Daniel Husten, David Stolzenberg und Nils Hansen zusammen Musik. Ihre ersten Schritte führten sie durch Grunge und LoFi, jedoch waren sie sich schnell einig, dass ihre musikalische Selbstfindung damit noch nicht abgeschlossen sein kann. Mehr und mehr flossen psychedelische und elektronische Elemente in ihre Popsongs mit ein. Heute lässt sich ihr Sound mit dem von Bands wie dEUS vergleichen. Das Markenzeichen der Band ist dabei das Zusammenwirken der hohen und tiefen Stimmen von David und Nils. Zu hören bekommen wir die Songs: "Game Over", "Evergreen Part 2", "Around(Noir In Google-Kalender eintragen