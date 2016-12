OKTO 07:30 bis 08:00 Magazin Delete TV Merken Barzan Rostami - The Sound of the Road An animation about family and separation. Step by step. Eine Geschichte über Familie und Trennung Schritt für Schritt einfach und genial umgesetzt. Lynn Kim - Toro A beautiful hand drawn animation about a Toro with all its elegant movements Handgezeichnete Animation über die eleganten Bewegung sowie den traurigen Hintergrund selbiger. Pol Gonzales Olle - Honey Honey Another way to recount unwellness Visuelles Unbehagen Lenna Stamatopoulou - 11 Experimental animation about the number 11 represents 2 individuals team up but keep their individually Eine experimentelle Animation die Nummer 11 repräsentiert 2 Individualisten welche sich zusammen schliessen aber dennoch individuell bleiben. Gillian Mciver - Berlin Love story An unusual love story made of details Eine ungewöhnliche Liebesgeschichte die ausschliesslich aus Details besteht. Alisi Telengut - Tears of Inge Eine Animation die nicht mehr als eine Seite benötigt und die berührende Geschichte der Tränen des Kamels Inge erzählt. Joe Pisciotta - At first light Oh my God , it's just a film!! Meine Güte nur ein Film! Viktor Forrest - Moustache from the moon A great film which recall the old fashion cinema. Superb! Eine klassische Hommage an das grosse alte Kino, einfach superb! In Google-Kalender eintragen

