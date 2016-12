OKTO 22:00 bis 00:00 Diskussion Wohin und nicht zurück Merken "Wo ist die Familie B.?" Eine Dokumentation über die Suche nach Familie B., die 1994 im Integrationshaus in Wien war. Danach ein Studiogespräch mit: 1. Andrea Eraslan-Weninger - Geschäftsführerin des Integrationshaus in Wien 2. Lydia Krob - Psychosoziale Betreuung, Integrationshaus Wien 3. Jasmina Prstojevi? - Anwältin 4. Senad Hergi? - Journalist Moderation: Radovan Grahovac In Google-Kalender eintragen