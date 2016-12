OKTO 19:45 bis 20:00 Magazin Senf TV Merken Wissen Sie was die Feuerküche ist oder A Friendly Alien? Senf TV begibt sich wieder ganz geflissentlich auf die Spuren der Hochkultur, besucht die 10. Vienna Design Week in Wien, macht einen Abstecher in die Kunsthalle Wien am Karlsplatz um dem Wiener Vorstadttheater beim Shake Shakespeare Beifall zu zollen und zieht sich keinen alten (Tanz)Schuh an, wenn Les Schuh Schuh, die bis dato einzige lesbisch-schwule-queere Tanzformation Österreichs, für ihren nächsten Auftritt probt. In Google-Kalender eintragen