OKTO 13:30 bis 14:00 Magazin an.schläge tv Merken Das Women's Information and Documentation Center betreibt seit Jahren Medien-Monitoring. Dabei werden vor allem stereotype und sexistische Inhalte sowie die Präsenz von Frauen in den Medien beobachtet. In Serbien nehmen Frauen gerade einmal 12-15% Platz in den Medien ein - ein Großteil der Berichterstattung ist klischeebehaftet. Warum ist das so und wie kann "frau" das ändern? Dieser Frage geht die Doku "12-15 %" nach. Zu Wort kommen Uni-Prof. Jelisaveta Blagojevic, JournalistInnen von Elle, Blic und Playboy sowie AktivistInnen und KünstlerInnen. In Google-Kalender eintragen