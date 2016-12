ORF 3 02:00 bis 02:45 Dokumentation Quantensprung Der Stern von Bethlehem / Besuch im Institut für Weltraumforschung in Graz A 2016 Stereo 16:9 Merken Der Stern von Bethlehem. Zentraler Bestandteil der Weihnachtsgeschichte und Ausgangspunkt für spannende Theorien. Was war der Stern von Bethlehem: eine Supernova, ein Komet oder eine außergewöhnliche Planetenkonjunktion? Gemeinsam mit Meteoritenforscher Christian Köberl geht Andreas Jäger diesem Phänomen auf den Grund. Außerdem besucht er das Grazer Institut für Weltraumforschung. Dort erklärt ihm der Weltraumplasmaphysiker Wolfgang Baumjohann wie sich die Grazer Forscher an der "Rosetta"-Mission zum Kometen "Tschuri" beteiligt und was sie dabei herausgefunden haben. In Google-Kalender eintragen Moderation: Andreas Jäger Gäste: Gäste: Christian Köberl (Meteoritenforscher) Originaltitel: Quantensprung

