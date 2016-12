Sky Sport HD (1) 23:00 bis 01:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League FC Bayern München - Atlético Madrid, Gruppenphase 6. Spieltag, Dienstag Stereo 16:9 HDTV Merken Eigentlich sollte alles auf ein Finale um Gruppenplatz eins zwischen den Bayern und Atlético Madrid in Runde sechs hinauslaufen. Gewürzt mit bajuwarischen Revanchegelüsten eingedenk des Halbfinal-K.-o. im Mai und des 0:1 im Hinspiel. Doch vom erhofften Showdown ist für die Münchner allein das "down" übrig geblieben. Weil sie am 5. Spieltag beim russischen Gruppen-Außenseiter FK Rostow sensationell mit 2:3 verloren und Atléti sich per 2:0 gegen Eindhoven Rang eins sicherte. Der FC Bayern muss nun als Zweiter im Achtelfinale gegen einen Gruppensieger antreten. Und zuvor "schnellstmöglich die Fehler abstellen", wie Kapitän Philipp Lahm nach der Pleite am Don forderte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League