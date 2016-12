Sky Sport Austria 16:45 bis 18:45 Basketball Basketball: Österreich Swans Gmunden - Raiffeisen Fürstenfeld Panthers, 12. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken Tabellenführung futsch: Die Gmundner Swans sind nach der 68:74-Auswärtsniederlage in Kapfenberg ihre Spitzenposition los. Für Swans-Manager Harald Stelzer kam die Pleite wenig überraschend. "Dort ist es seit Jahren wie verhext für uns." Geärgert haben dürfte es ihn trotzdem, Gmunden liegt aktuell hinter den Redwell Gunners Oberwart auf Rang zwei. Auch die Raiffeisen Fürstenfeld Panthers erlebten ein schwarzes Wochenende. Vor eigenem Publikum verloren die Panthers gegen die Arkadia Traiskirchen Lions mit 84:89. Damit kassierten die Fürstenfelder bereits ihre sechste Pleite in der laufenden Saison. Nun gastieren die Panthers in Gmunden. Wer gewinnt das Duell der Gebeutelten? Kommentar: Erich Au. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie