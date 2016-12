Sky Sport Austria 21:00 bis 23:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League FC Salzburg (A) - FC Schalke 04, Gruppenphase 6. Spieltag Stereo Live 16:9 HDTV Merken Mozarts EL-Requiem erklang für Salzburg im russischen Winter. Nach dem 1:1 in Krasnodar müssen die "Bullen" ihren Traum von der K.-o.-Phase im Kaukasusvorland begraben. "Wir waren 90 Minuten lang die bessere Mannschaft, gegen einen Gegner mit hohem Budget", jammerte der Trainer der österreichischen "Millionarios" Oscar Garcia. Nichts zu jammern hatte S04-Coach Markus Weinzierl nach dem überzeugenden Auftritt seiner B-Elf gegen OGC Nizza. 2:0 gewann "Königsblau" und behält mit fünf Siegen seine lupenreine Weste. "Wir können sehr zufrieden sein", sagte Weinzierl, "wir haben einige junge Spieler gesehen, die ihre Sache gut gemacht haben. So kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie