Sky Sport Austria 21:15 bis 23:45 Basketball Basketball: Österreich BC Hallmann Vienna - UBSC Raiffeisen Graz, 11. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken Kellerduell in der ABL: Hauptstadtklub BC Vienna empfängt den punktgleichen UBSC Graz im Admiral Dome. Nach der Pleite bei Double-Gewinner Oberwart bekamen die Wiener auch im FZZ Happyland gegen die Dukes ein blaues Auge verpasst. "Klosterneuburg ist einfach zu groß für uns", sagte BC-Headcoach John Griffin nach dem 64:78. Auch die Steirer ließen bei der 73:85-Heimpleite gegen die Panthers Punkte liegen. "Die Spieler haben das Match zu locker genommen", monierte Graz' Stellvertretender Obmann Hannes Simenko. "Sie wurden in der Offensive kontrolliert und konnten ihre übliche Verteidigung nicht abrufen." Kann der UBSC in der Hauptstadt wie beim 71:60 aus der letzten Begegnung se. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie